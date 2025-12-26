 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Lamine Yamal tape la balle avec des enfants sur une plage de Dubaï
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 11:02

Lamine Yamal tape la balle avec des enfants sur une plage de Dubaï

Lamine Yamal tape la balle avec des enfants sur une plage de Dubaï

Sacré cadeau de Noël.

En vacances à Dubaï, Lamine Yamal ne chôme pas. Profitant de la trêve pour se ressourcer auprès de sa famille dans la destination préférée des footballeurs, la star du FC Barcelone n’a pas pu rester loin du ballon très longtemps.…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Pour Noël, un supporter du PSG a illuminé sa maison aux couleurs du club
    Pour Noël, un supporter du PSG a illuminé sa maison aux couleurs du club
    information fournie par So Foot 26.12.2025 11:08 

    Son voisin supporter de l’OM doit péter un câble. Depuis dix ans, Aydin, machiniste à la RATP et supporter un peu fou PSG , transforme sa maison d’Arnouville, dans le Val-d’Oise, en attraction hivernale sur le thème de son choix. Cette année, le Parisien a voulu ... Lire la suite

  • Le Real Madrid a activé la clause de rachat de Nico Paz
    Le Real Madrid a activé la clause de rachat de Nico Paz
    information fournie par So Foot 26.12.2025 10:55 

    Le Xavi Simons du Real. Ce n’était qu’une question de temps. Selon la presse espagnol le Real Madrid a d’ores et déjà levé l’option de rachat de Nico Paz, actuellement à Côme, pour un montant fixé à seulement 9 millions d’euros. … SF pour SOFOOT.com

  • Le sélectionneur du Mali Tom Saintfiet « très choqué » par le futur changement de calendrier de la CAN
    Le sélectionneur du Mali Tom Saintfiet « très choqué » par le futur changement de calendrier de la CAN
    information fournie par So Foot 26.12.2025 10:07 

    La rage de l’Oncle Tom. Pendant la conférence de presse précédant le choc à venir ce vendredi soir entre le Maroc et le Mali, Tom Saintfiet n’a pas mâché ses mots au moment de donner son avis sur la récente réforme du changement de calendrier de la CAN. Pour rappel, ... Lire la suite

  • Un bel hommage à Diogo Jota prévu pour Liverpool-Wolverhampton
    Un bel hommage à Diogo Jota prévu pour Liverpool-Wolverhampton
    information fournie par So Foot 26.12.2025 09:50 

    You’ll definitely never walk alone Un Boxing Day pas comme les autres. Selon le Times , à l’occasion de la rencontre entre Liverpool et Wolverhampton samedi , les deux clubs de Premier League où est passé Diogo Jota, les fils de l’attaquant portugais, Dinis et ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank