Lamine Yamal privé de sortie par le Barça
La fin de la récré a sonné.
Depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal agace de plus en plus le football espagnol. Le vent de fraîcheur emmené pour les gestes techniques de l’enfant prodige du pays a été remplacé par le ras-le-bol face à ses nombreuses sorties relayées sur les réseaux sociaux . Celui qui avait fêté ses 18 ans entouré de nains et de jeunes femmes embauchés pour l’occasion ne semble pas encore remis de cet été tempétueux.…
EL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
