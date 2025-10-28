Lamine Yamal privé de sortie par le Barça

La fin de la récré a sonné.

Depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal agace de plus en plus le football espagnol. Le vent de fraîcheur emmené pour les gestes techniques de l’enfant prodige du pays a été remplacé par le ras-le-bol face à ses nombreuses sorties relayées sur les réseaux sociaux . Celui qui avait fêté ses 18 ans entouré de nains et de jeunes femmes embauchés pour l’occasion ne semble pas encore remis de cet été tempétueux.…

EL pour SOFOOT.com