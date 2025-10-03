Lamine Yamal présent dans les 23 espagnols, deux cadres absents
Luis de la Fuente ne veut pas se faire houspiller comme Deschamps.
Le sélectionneur espagnol a dévoilé sa liste pour les deux prochains matchs de qualification au Mondial 2026 . La Roja accueille la Géorgie le 11 octobre, avant de défier la Bulgarie le 14. Pas de surprise majeure, mais quelques absences qui font grincer des dents, et des petits nouveaux prêts à se faire remarquer.…
