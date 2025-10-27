Lamine Yamal, des paroles sans les actes

Véhément avant le Clasico à l'encontre des Madrilènes, Lamine Yamal a pourtant traversé la rencontre comme un fantôme et n'a pu que constater l'échec des siens. Beaucoup plus porté sur les polémiques que sur le football ces dernières semaines, il reste encore un long chemin à parcourir pour que le numéro 10 barcelonais se réalise pleinement.

Les Clásicos entre Madrilènes et Barcelonais sont toujours des moments spéciaux de la saison de Liga. Après avoir été le théâtre de la confrontation entre les deux meilleurs joueurs de l’histoire, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, au tournant des années 2010, les Real-Barça ont retrouvé de leur lustre d’antan depuis l’émergence de Lamine Yamal, aussi bien dans la verve que sur le terrain. En revanche concernant la pépite barcelonaise, si l’arrogance de ses prédécesseurs a été retrouvée, les performances sur le terrain beaucoup moins, jusqu’à n’avoir aucune influence sur la rencontre disputée au Santiago-Bernabéu ce dimanche après-midi. De quoi permettre à la presse madrilène de s’enflammer sur un futur neymaresque.

Trashtalk et pression

Le cas Yamal divise, mais ne laisse pas indifférent. Même si le joueur de 18 ans fait plus parler de lui pour ses polémiques et ses penaltys du Président en Kings League ces derniers temps, que pour ses performances sportives le football a besoin de personnages hauts en couleur, au risque de basculer dans l’aseptisation la plus totale. Pris à partie par plusieurs madrilènes au coup de sifflet final, notamment par Dani Carvajal qui lui a reproché de trop parler, d’autres se sont montrés beaucoup plus enthousiaste sur le trashtalking de Yamal. C’est notamment le cas d’Aurélien Tchouaméni interrogé à ce sujet à l’issue de la rencontre : « Moi j’apprécie cela. Ce ne sont que des mots et il n’y a pas de mauvaise intention. Cela nous motive un peu plus, mais si Lamine veut parler il peut le faire, il n’y a pas de problème. Quand j’étais petit, je me rappelle des échanges entre les joueurs du Barça et du Real avant les matches, et cela nous plaisait. Au final, le match se joue sur le terrain ». De son côté Jude Bellingham, l’un des grands artisans du succès madrilène, a préféré remettre une couche avec un post Instagram.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com