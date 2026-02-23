 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Laissez kiffer Diego Moreira !
information fournie par So Foot 23/02/2026 à 16:02

Laissez kiffer Diego Moreira !

Laissez kiffer Diego Moreira !

Un but, une passe décisive, et une belle occasion de mettre derrière lui son passage raté à l'OL. Diego Moreira a été le grand artisan de la victoire de Strasbourg, ce dimanche soir. L'international belge fait le malin sur les réseaux, il chambre, bref il s'amuse. Et il a bien raison.

L’agent 007. C’est le surnom que certains avaient collé sur le front de Diego Moreira pour résumer son bilan en Ligue 1 lors de son passage à Lyon en 2023-2024 : 0 but, 0 passe dé, 7 matchs. Moins sexy que Daniel Craig, mais bien trouvé, au fond, pour un joueur qui n’avait pas laissé de grands regrets au moment de retourner à Chelsea. Il fallait seulement se montrer patient. Ce dimanche soir, le garçon de 21 ans a fait comprendre qu’il avait un compte à régler avec l’OL, battu pour la première fois depuis une éternité, à Strasbourg. Il y a eu le petit pont de Samir El Mourabet, la nouvelle perf’ de Martial Godo et aussi la prestation de Moreira, auteur d’un but un peu chanceux et d’une passe décisive beaucoup trop belle. La vengeance, si on veut l’appeler ainsi, est un plat qui se mange froid, accompagné d’un péket liégeois pour faire la fête. Diego Moreira, lui, a déjà beaucoup à raconter.

La petite vadrouille

Lyon, Londres, Liège… Moreira a déjà pas mal bourlingué. Né à Liège en 2004, l’année où la Grèce traumatise son pays d’origine, le Portugal, en finale de l’Euro, c’est au Standard qu’il donne ses premières galettes. Son père, Almani Moreira, a joué chez les Rouches entre 2001 et 2005. En 2019, il fait déjà parler de lui en forçant son départ du Standard. Il essaye une première fois de quitter la Cité ardente et s’entraîne avec le Lierse Kempenzonen, mais c’est en 2020 qu’il fait ses valises direction Lisbonne.…

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les anciennes légendes des Verts au salon de l’agriculture
    Les anciennes légendes des Verts au salon de l’agriculture
    information fournie par So Foot 23.02.2026 17:15 

    Souvenirs, souvenirs. Près de cinquante ans après leur finale perdue de coupe d’Europe face au Bayern Munich (0-1) et ces foutus poteaux carrés de Glasgow, plusieurs anciennes gloires de Saint-Étienne seront présentes au salon de l’Agriculture , porte de Versailles. ... Lire la suite

  • Affaire Prestianni – Vinícius : Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid – Benfica
    Affaire Prestianni – Vinícius : Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid – Benfica
    information fournie par So Foot 23.02.2026 16:33 

    Il était temps. L ‘UEFA a décidé de suspendre Gianluca Prestianni pour le barrage retour de Ligue des champions opposant le Real Madrid et le Benfica Lisbonne suite aux insultes proférées par l’Argentin à l’égard de Vinícius Junior pendant le match aller (0-1). ... Lire la suite

  • Marcelo et Ronaldinho assurent le spectacle pendant le Clásico des légendes
    Marcelo et Ronaldinho assurent le spectacle pendant le Clásico des légendes
    information fournie par So Foot 23.02.2026 16:27 

    Il faudra attendre pour le coup de vieux. À Los Angeles, les anciennes stars du FC Barcelone et du Real Madrid se sont affrontées dans le cadre d’un match amical (1-1). Si Javier Saviola (qui a évolué au Barça de 2001 à 2007) a ouvert le score, David Barral (légende ... Lire la suite

  • Paulo Dybala de retour en Argentine ?
    Paulo Dybala de retour en Argentine ?
    information fournie par So Foot 23.02.2026 16:04 

    Le bijou de retour au musée. Paulo Dybala serait en discussions avec Boca Juniors , selon Marca . L’attaquant argentin de 32 ans, dont le contrat avec l’AS Rome prend fin en juin, aurait deux choix devant lui : rester dans la capitale de Rome tout en baissant son ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank