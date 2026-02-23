Laissez kiffer Diego Moreira !

Un but, une passe décisive, et une belle occasion de mettre derrière lui son passage raté à l'OL. Diego Moreira a été le grand artisan de la victoire de Strasbourg, ce dimanche soir. L'international belge fait le malin sur les réseaux, il chambre, bref il s'amuse. Et il a bien raison.

L’agent 007. C’est le surnom que certains avaient collé sur le front de Diego Moreira pour résumer son bilan en Ligue 1 lors de son passage à Lyon en 2023-2024 : 0 but, 0 passe dé, 7 matchs. Moins sexy que Daniel Craig, mais bien trouvé, au fond, pour un joueur qui n’avait pas laissé de grands regrets au moment de retourner à Chelsea. Il fallait seulement se montrer patient. Ce dimanche soir, le garçon de 21 ans a fait comprendre qu’il avait un compte à régler avec l’OL, battu pour la première fois depuis une éternité, à Strasbourg. Il y a eu le petit pont de Samir El Mourabet, la nouvelle perf’ de Martial Godo et aussi la prestation de Moreira, auteur d’un but un peu chanceux et d’une passe décisive beaucoup trop belle. La vengeance, si on veut l’appeler ainsi, est un plat qui se mange froid, accompagné d’un péket liégeois pour faire la fête. Diego Moreira, lui, a déjà beaucoup à raconter.

La petite vadrouille

Lyon, Londres, Liège… Moreira a déjà pas mal bourlingué. Né à Liège en 2004, l’année où la Grèce traumatise son pays d’origine, le Portugal, en finale de l’Euro, c’est au Standard qu’il donne ses premières galettes. Son père, Almani Moreira, a joué chez les Rouches entre 2001 et 2005. En 2019, il fait déjà parler de lui en forçant son départ du Standard. Il essaye une première fois de quitter la Cité ardente et s’entraîne avec le Lierse Kempenzonen, mais c’est en 2020 qu’il fait ses valises direction Lisbonne.…

Par Ethan Ameloot pour SOFOOT.com