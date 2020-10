Laïcité : 48 personnalités exhortent les politiques à « insuffler une nouvelle dynamique »

48 personnalités sont signataires d'une tribune mise en ligne par le JDD ce samedi 24 octobre. Parmi elles : Elisabeth Badinter, Marcel Gauchet, Françoise Laborde, Alain Jakubowicz, Caroline Fourest ou encore l'ancien ministre Jean Glavany ainsi que l'avocat de « Charlie Hebdo », Richard Malka. Tous condamnent avec fermeté l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty, devenu « le visage de la République », comme l'affirmait Emmanuel Macron. Un crime commis dans « le rituel codifié d'exécution religieuse de l'islam radical », réagissent, quant à eux, les signataires de la tribune. Un homme et père de famille tué après avoir rempli « la mission la plus noble, celle de contribuer à l'émancipation et à la construction de la conscience des jeunes élèves dont il avait la charge pédagogique et morale », poursuivent-ils.

Mais c'est vers l'avenir que ces grands noms, qui veulent « porter haut l'idéal laïc », regardent. Tous exhortent les personnalités politiques à « insuffler une nouvelle dynamique » en prenant des décisions fortes. Ils proposent alors la création d'« organismes publics adaptés à cet horizon politique transformé (...) nourris d'une ambition sans autres limites que celles de la raison, de la science et du droit ». Ils appellent enfin le gouvernement à « restaurer » la laïcité sur la base de la loi de 1905, actant la séparation entre l'Église catholique de France et le pouvoir

... Lire la suite sur LePoint.fr