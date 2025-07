Lady Gago

En quelques mois, Kelly Gago a connu une ascension fulgurante. Appelée en équipe de France pour la première fois en octobre 2024, l'attaquant est passée de Nantes à Everton l'hiver dernier pour s'imposer à Everton. Face à l'Angleterre ce samedi soir, elle retrouvera quelques têtes connues, avec l'espoir d'avoir un rôle à jouer en sortie de banc.

« All we need is Kelly Gago ! » Dans la ville des Beatles, ce remix de la chanson mythique produite par Paul McCartney et John Lennon a la cote, surtout quand on supporte l’équipe féminine d’Everton emmenée par la Française Kelly Gago. Sur le front de l’attaque des Toffees depuis l’hiver dernier, l’ailière gauche, capable de marquer des deux pieds et de la tête, a contribué à redonner le sourire à une équipe en panne d’inspiration.

WHAT A GOAL! 😱 Take a bow, Kelly Gago 👏@EvertonWomen #BarclaysWSL pic.twitter.com/lb1ywh0EZc…

Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com