Lactalis détrône Danone et devient le leader de l’agroalimentaire français

L'agroalimentaire français a, depuis ce jeudi 20 avril, un nouveau roi. Lactalis, le géant mondial du lait et entreprise familiale depuis sa création en 1933, a annoncé avoir dépassé les 28 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2022, détrônant ainsi Danone, qui a généré 27,7 milliards d'euros.

Le groupe derrière les camemberts Président, la mozzarella Galbani, le fromage à trous Leerdammer ou encore le lait Parmalat, intègre ainsi le top 10 mondial de l'industrie agroalimentaire. Danone passe donc onzième dans ce classement, toujours dominé par Nestlé et ses 95 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

L'Italie pour se propulser n° 1

L'entreprise Besnier, devenue Lactalis en 1999, a fait du chemin depuis les 35 camemberts produits, le premier jour, dans la fromagerie de Laval, par son fondateur André Besnier. La société non cotée en Bourse est devenue un géant des produits laitiers à coups d'acquisitions, d'abord en France, dans les années 1970 et 1980, puis à l'international. Buitoni, Kinder, Lactalis… Pourquoi un nouveau scandale est possibleNon sans remous : la prise de contrôle du fleuron italien Parmalat en 2011 (après Galbani en 2006) avait propulsé Lactalis numéro un mondial du lait, et déclenché une levée de boucliers dans le pays. Récemment, le rachat de Nuova Castelli, spécialisé dans les fromages traditionnels, notamment les AOP parmigiano reggiano et mozzarella

