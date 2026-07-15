Lactalis: accord pour acheter trois marques de fromages du canadien Agropur

Le siège du groupe laitier français Lactalis (marques Président, Lactel, Bridel, etc), à Laval, dans la Mayenne. ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )

Le groupe laitier Lactalis (Président, Lactel, Bridel) a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec la coopérative canadienne Agropur afin d'acheter une de ses divisions, comprenant notamment trois marques de fromage.

Avec cette opération, "Lactalis accroît sa présence au Canada (troisième marché du groupe) et conforte sa position de leader sur le segment des fromages", déclare l'industriel dans un communiqué.

Le groupe français n'a pas souhaité dévoiler le montant du rachat de cette division, qui génère un chiffre d'affaires d'environ 115 millions d'euros (180 millions de dollars canadiens).

Dans le détail, l'acquisition comprend trois marques de fromage québécoises: Monsieur Gustav, OKA et L'Extra, des fromages renommés au Canada, selon Lactalis.

Le groupe laitier deviendra également propriétaire de deux sites de production, situés dans le sud du Québec, à Oka et Sainte-Hyacinthe.

Enfin, la division canadienne comprend plusieurs activités d'importation de fromages.

Les 400 collaborateurs y travaillant actuellement passeront sous enseigne Lactalis dès la transaction réalisée, a assuré le groupe français à l'AFP.

Pour finaliser le rachat, les deux entreprises doivent obtenir l'autorisation du Bureau de la concurrence, l'autorité canadienne de la concurrence. La date de la transaction n'a pas encore été communiquée par Lactalis.

Lactalis est présent dans 50 pays, compte 85.000 collaborateurs et a enregistré un chiffre d'affaires de 31,2 milliards d'euros en 2025.