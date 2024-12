Lacazette raconte que les Lyonnais écoutent davantage leur entraîneur

Les adultes ne disent pas que des bêtises.

« On profite du moment présent, forcément. » Lyon a écrasé le deuxième de Bundesliga en Ligue Europa, s’apprête à retrouver le PSG en Ligue 1 et a Rayan Cherki et Coco Tolisso au haut niveau, et son capitaine Alexandre Lacazette est donc logiquement aux anges.…

UL pour SOFOOT.com