La victoire de Strasbourg écornée par un penaltygate
Le groupe joue bien.
Vainqueur à Aberdeen ce jeudi soir, le RC Strasbourg caracole seul en tête de la Ligue Conférence . Quoi de plus logique pour l’une des deux capitales de l’Europe ? Cela dit, le score final (0-1) aurait pu être légèrement plus confortable si, à la 72 e minute, Ismaël Doukouré n’avait pas manqué un penalty synonyme de break. Seulement voilà, tout ne s’est pas passé comme prévu.…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
