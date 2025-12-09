 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La VAR a eu tout bon ce week-end en Ligue 1
information fournie par So Foot 09/12/2025 à 14:46

La VAR a eu tout bon ce week-end en Ligue 1

La VAR a eu tout bon ce week-end en Ligue 1

Se relever après la chute.

Deux jours après la victoire de l’AJ Auxerre face à Metz , la Direction de l’arbitrage revient sur l’action qui a tout débloqué. À la 33 e minute, le centre de Danny Namaso termine sa course… sur le bras du messin Sadibou Sané. L’arbitre, Éric Wattellier , pris dans le trafic, laisse jouer, certain de n’avoir rien loupé. Sauf que la vidéo, elle, décortique la scène : un bras « presque à l’horizontale » , « très significativement éloigné du corps » , bref tout ce qu’il faut pour « augmenter artificiellement la surface » selon la DTA.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Côte d’Ivoire dévoile sa liste pour la CAN, avec plusieurs surprises
    La Côte d’Ivoire dévoile sa liste pour la CAN, avec plusieurs surprises
    information fournie par So Foot 09.12.2025 15:53 

    Les Eléphants veulent conserver leur couronne. Vainqueur de l’édition précédente après une compétition folle, la Côte d’Ivoire s’avance avec un statut de favori pour la Coupe d’Afrique des nations 2025 au Maroc. Pour cette CAN, le sélectionneur Emerse Faé a convoqué ... Lire la suite

  • Les proprios du PSG s'offrent un club belge
    Les proprios du PSG s'offrent un club belge
    information fournie par So Foot 09.12.2025 15:50 

    La réserve du PSG débarque en Belgique. Propriétaire du PSG depuis 2011, Qatar Sport Investments (QSI) a annoncé le futur rachat du club belge KAS Eupen, actuel 7 e de deuxième division et seul club professionnel de la communauté germanophone du pays. Eupen était ... Lire la suite

  • L’Iran et l’Égypte s’opposent à l’idée d’être le « match des fiertés » au Mondial 2026
    L’Iran et l’Égypte s’opposent à l’idée d’être le « match des fiertés » au Mondial 2026
    information fournie par So Foot 09.12.2025 15:12 

    L’Iran pose son veto. Alors que la rencontre Égypte–Iran est officiellement labellisée « Pride Match » pour célébrer la communauté LGBTQ+ lors du Mondial 2026, à Seattle, le président de la fédération iranienne Mehdi Taj a vivement réagi ce mardi auprès de l’agence ... Lire la suite

  • Désiré Doue et Ousmane Dembele du PSG lors d'un match à Brest
    Football: Le PSG sans Dembélé mais avec Doué à Bilbao
    information fournie par Reuters 09.12.2025 14:49 

    Le Paris Saint-Germain se déplacera mercredi à l'Athletic Bilbao, en Ligue des champions, sans Ousmane Dembélé, malade, mais avec Désiré Doué, de retour de blessure après six semaines d'absence, a annoncé mardi le club parisien. Outre le Ballon d'Or 2025 Ousmane ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank