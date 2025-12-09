La VAR a eu tout bon ce week-end en Ligue 1

Se relever après la chute.

Deux jours après la victoire de l’AJ Auxerre face à Metz , la Direction de l’arbitrage revient sur l’action qui a tout débloqué. À la 33 e minute, le centre de Danny Namaso termine sa course… sur le bras du messin Sadibou Sané. L’arbitre, Éric Wattellier , pris dans le trafic, laisse jouer, certain de n’avoir rien loupé. Sauf que la vidéo, elle, décortique la scène : un bras « presque à l’horizontale » , « très significativement éloigné du corps » , bref tout ce qu’il faut pour « augmenter artificiellement la surface » selon la DTA.…

MH pour SOFOOT.com