LA TURQUIE VA POURSUIVRE SES ÉTUDES SISMIQUES EN MÉDITERRANÉE ORIENTALE ISTANBUL (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi que la Turquie n'entendait pas céder face aux menaces de sanctions et que le pays allait poursuivre des études sismiques dans une zone de Méditerranée orientale que se disputent Ankara et Athènes. "Nous ne reculerons pas devant le langage de sanctions et de menaces", a déclaré Recep Tayyip Erdogan. Des études sismiques dans une zone de Méditerranée orientale sont menées depuis mardi par le navire Oruç Reis. (Irem Koca et Jonathan Spicer, version française Matthieu Protard)

