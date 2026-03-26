La Turquie n'est plus qu'à un match du Mondial

Turquie 1-0 Roumanie

But : Kadıoğlu (53 e ) pour les Turcs

Premier arrivé, premier servi ? La Turquie et la Roumanie ont entamé la dernière ligne droite des éliminatoires de la Coupe du monde 2026, et les locaux obtiennent le premier billet pour les finales des barrages . Les Turcs affronteront le vainqueur de Slovaquie-Kosovo mardi prochain (20h45), pour déterminer qui aura le droit de se frotter au redoutable groupe D du Mondial, avec l’Australie, les États-Unis et le Paraguay. La Turquie n’a pas disputé le moindre match de Coupe du monde depuis 2002.…

UL pour SOFOOT.com