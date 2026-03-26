La composition du Brésil contre l'équipe de France

C’est un match des Espoirs ? Carlo Ancelotti a dégainé son onze de départ pour le seizième Brésil-France de l’histoire du football. Le sélectionneur a opté pour une grosse attaque, avec Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli et Raphinha . Le Barcelonais fait son retour, après avoir manqué les deux dernières trêves internationales. Derrière eux, le duo Casemiro-Andrey Santos est aligné au milieu de terrain.

Défense inédite

C’est derrière que l’équipe du Brésil ne ressemble pas à grand chose. Sans Marquinhos ni Gabriel, la Seleçao est représentée en défense centrale par Bremer, de la Juventus, et Léo Pereira. Le joueur de Flamengo fête sa première cape. Douglas Santos, du Zénith Saint-Pétersbourg, évoluera latéral gauche. Wesley França jouera latéral droit. Danilo et Fabinho, les deux seuls survivants du dernier Brésil-France, il y a onze ans jour pour jour, sont sur le banc.…

UL pour SOFOOT.com