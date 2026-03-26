 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La compo des Bleus contre le Brésil
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 20:37

La compo des Bleus contre le Brésil

La compo des Bleus contre le Brésil

Prêts à sonner le Boston ? Pour le premier match entre la France et le Brésil depuis onze ans jour pour jour (dingue, ça !), Didier Deschamps a choisi les onze qui commenceront à Foxborough, dans ce qui ressemble, sur le papier, à un 4-4-2.

Ekitike titulaire

Kylian Mbappé, capitaine, débute cette jolie rencontre amicale, au cœur d’une attaque composée d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Hugo Ekitike, comme indique L’Équipe . Désiré Doué débute sur le banc. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot joueront au milieu de terrain.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Oui, la France a déjà joué un match aux États-Unis
    Oui, la France a déjà joué un match aux États-Unis
    information fournie par So Foot 26.03.2026 20:49 

    C’était il y a bien longtemps. Contre le Brésil ce jeudi soir, la France joue seulement le deuxième match de son histoire aux États-Unis. L’excellent site Chroniques Bleues rappelle que la première fois a eu lieu à East Rutherford, la ville où la France affrontera ... Lire la suite

  • Un Parisien régale en amical
    Un Parisien régale en amical
    information fournie par So Foot 26.03.2026 20:24 

    Géorgie 2-2 Israël Buts : Kvaratskhelia (36 e et 54 e ) pour les Géorgiens // Mzrahi (61 e ) et Gandelman (64 e ) pour les Israéliens Il a fêté le report de Lens-PSG. Kvicha Kvaratskhelia va manquer cet été. Si son pays ne participera au Mondial, le Parisien a ... Lire la suite

  • La composition du Brésil contre l'équipe de France
    La composition du Brésil contre l'équipe de France
    information fournie par So Foot 26.03.2026 20:18 

    C’est un match des Espoirs ? Carlo Ancelotti a dégainé son onze de départ pour le seizième Brésil-France de l’histoire du football. Le sélectionneur a opté pour une grosse attaque, avec Vinícius Júnior, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli et Raphinha . Le Barcelonais ... Lire la suite

  • La présidente du CIO Kirsty Coventry sexprimant lors de la cérémonie de clôture des JO de Milan Cortina, le 22 février 2026 à Vérone ( AFP / Stefano RELLANDINI )
    JO-2028: Trente ans après, le CIO rétablit les tests de féminité
    information fournie par AFP 26.03.2026 20:04 

    Près de 30 ans après y avoir renoncé, le CIO a rétabli jeudi les tests génétiques de féminité à compter des JO-2028 de Los Angeles, bannissant du sport féminin les athlètes transgenres et une grande partie des athlètes intersexes. "L'admissibilité à toute épreuve ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank