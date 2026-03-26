La compo des Bleus contre le Brésil

Prêts à sonner le Boston ? Pour le premier match entre la France et le Brésil depuis onze ans jour pour jour (dingue, ça !), Didier Deschamps a choisi les onze qui commenceront à Foxborough, dans ce qui ressemble, sur le papier, à un 4-4-2.

Ekitike titulaire

Kylian Mbappé, capitaine, débute cette jolie rencontre amicale, au cœur d’une attaque composée d’Ousmane Dembélé, Michael Olise et Hugo Ekitike, comme indique L’Équipe . Désiré Doué débute sur le banc. Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot joueront au milieu de terrain.…

UL pour SOFOOT.com