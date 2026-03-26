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Un Parisien régale en amical
information fournie par So Foot 26/03/2026 à 20:24

Un Parisien régale en amical

Un Parisien régale en amical

Géorgie 2-2 Israël

Buts : Kvaratskhelia (36 e et 54 e ) pour les Géorgiens // Mzrahi (61 e ) et Gandelman (64 e ) pour les Israéliens

Il a fêté le report de Lens-PSG. Kvicha Kvaratskhelia va manquer cet été. Si son pays ne participera au Mondial, le Parisien a montré qu’il était bien en jambes, en match amical contre Israël (2-2) . L’ailier a inscrit un joli doublé : une percée depuis son côté gauche conclue par une frappe du droit pour le premier but (1-0, 36 e ) , et une belle frappe enroulée en seconde période (2-0, 54 e ) . Son copain messin Giorgi Tsitaichvili et l’ancien lyonnais (et messin) Georges Mikautadze ont également débuté cette rencontre pour du beurre.…

UL pour SOFOOT.com

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