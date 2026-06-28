La Turquie championne du monde... à sa manière

Un sacre au terme d’un scénario rocambolesque, que demander de mieux ? En venant à bout des États-Unis dans son dernier match de poules, la Turquie s’est offert un titre à la fois officieux et symbolique . Le championnat du monde de football non officiel (UFWC en anglais) récompense en effet l’équipe qui fait tomber le précédent détenteur de la couronne, à la manière d’un championnat de boxe (ou du bâton de Bourbotte en Ligue 1). Les Turcs ont ainsi chippé le titre aux Américains grâce à ce but de Kaan Ayhan dans les ultimes secondes.

Un « trophée » jamais reconnu par personne (et certainement pas la FIFA) dont l’attribution, faite a posteriori , remonte aux premiers matchs internationaux entre l’Angleterre et l’Ecosse, à la fin du XIX e siècle . Il sera une nouvelle fois remis en jeu au mois de septembre, lors du prochain match disputé par la sélection turque. Et devinez qui aura l’opportunité de les en délester en cas de victoire ? L’équipe de France, bien sûr.…

TB pour SOFOOT.com