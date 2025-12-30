 Aller au contenu principal
La Tunisie s'envole vers les huitièmes de finale, qualification historique pour la Tanzanie
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 18:55

Tanzanie 1-1 Tunisie

Buts : Salum (48 e ) pour les Taifa Stars // Gharbi (43 e SP) pour les Aigles de Carthage

Un match nul qui arrange finalement tout le monde.…

LB pour SOFOOT.com

