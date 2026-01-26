La tuile pour un international français

Les pépins, il en Koné un rayon. Titulaire ce dimanche face au Milan AC d’Adrien Rabiot et Mike Maignan (1-1), le milieu de l’AS Rome Manu Koné (24 ans) a été contraint de céder sa place à la 59 e minute de jeu, boitillant et visiblement touché à la jambe droite. Mauvaise nouvelle pour l’international français, les examens médicaux réalisés ce lundi révèlent « une déchirure de deuxième degré à l’ischio-jambier droit » , comme l’annonce le club de la Louve dans un communiqué ce lundi.

😱Ansia totale #ASRoma: dopo un corpo a corpo con #Rabiot si ferma per infortunio Manu #Koné ❌Il francese esce facendo grande fatica a camminare, sconsolato, portandosi la maglia sul volto#RomaMilan pic.twitter.com/a9MgRrr4BG…

FG pour SOFOOT.com