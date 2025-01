La tribune Populaire Sud fermée à titre conservatoire après Nice-Marseille

Le verdict est tombé.

L a commission de discipline de la LFP a décidé de fermer, à titre conservatoire, la tribune Populaire Sud de l’Allianz Riviera, pour « usage d’engins pyrotechniques et expressions orales et visuelles constatées » lors du derby entre Nice et Marseille (2-0) dimanche dernier. En cause notamment : les chants peu glorieux entonnés par les ultras de la Populaire Sud pendant la rencontre, mais surtout les banderoles douteuses qu’ils ont déployées en parallèle.…

HG pour SOFOOT.com