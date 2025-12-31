La Thaïlande libère 18 soldats cambodgiens dans le cadre du cessez-le-feu

Les autorités cambodgiennes et thaïlandaises ont annoncé que Bangkok a libéré mercredi dix-huit soldats cambodgiens qui étaient détenus depuis juillet dernier, une démarche qui s'inscrit dans le cadre du nouveau cessez-le-feu convenu le week-end dernier entre les deux pays pour stopper leurs hostilités frontalières.

Il était initialement attendu que ces soldats soient libérés mardi, mais la Thaïlande a retardé le processus, citant des violations du cessez-le-feu par l'armée cambodgienne, ce que Phnom Penh a nié.

Un porte-parole du ministère cambodgien de la Défense a déclaré que les soldats ont été remis à un point de contrôle frontalier à 10h00 (03h00 GMT) après avoir passé 155 jours en détention thaïlandaise.

Pour sa part, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré que les soldats ont été traités dans le respect du droit humanitaire international et des principes humanitaires internationaux durant leur détention.

