 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Thaïlande libère 18 soldats cambodgiens dans le cadre du cessez-le-feu
information fournie par Reuters 31/12/2025 à 05:32

Les autorités cambodgiennes et thaïlandaises ont annoncé que Bangkok a libéré mercredi dix-huit soldats cambodgiens qui étaient détenus depuis juillet dernier, une démarche qui s'inscrit dans le cadre du nouveau cessez-le-feu convenu le week-end dernier entre les deux pays pour stopper leurs hostilités frontalières.

Il était initialement attendu que ces soldats soient libérés mardi, mais la Thaïlande a retardé le processus, citant des violations du cessez-le-feu par l'armée cambodgienne, ce que Phnom Penh a nié.

Un porte-parole du ministère cambodgien de la Défense a déclaré que les soldats ont été remis à un point de contrôle frontalier à 10h00 (03h00 GMT) après avoir passé 155 jours en détention thaïlandaise.

Pour sa part, le ministère thaïlandais des Affaires étrangères a déclaré que les soldats ont été traités dans le respect du droit humanitaire international et des principes humanitaires internationaux durant leur détention.

(Chayut Setboonsarng et Panu Wongcha-um; version française Jean Terzian)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank