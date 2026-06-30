La télé suédoise fataliste avant France-Suède
Ils vont finir par nous porter l’œil ces Suédois. En marge du seizième de finale de l’équipe de France, qui aura lieu ce mardi soir à Boston, la chaîne suédoise TV4 s’est amusée à sortir un onze combiné des deux sélections. Le résultat est sans appel : onze joueurs français et aucun scandinave. De quoi mettre une belle pression sur les Bleus, qui devront évidemment se méfier des Blågult et notamment de leur très belle ligne offensive.
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