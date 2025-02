La technique du Celta pour contrer les chants nazis de certains fans du Betis

Combattre le feu par le feu.

Non, ça ne veut pas dire être encore plus nazi que son voisin, mais chanter plus fort que lui. Ce samedi, le Celta Vigo accueillait le Betis et, avec toute l’hospitalité qui sied aux Galiciens, leur a fait reprendre la route avec la queue entre les jambes (3-2). Antony, fraîchement débarqué, avait pourtant bien lancé les siens.…

MJ pour SOFOOT.com