La taxe foncière en 5 questions clés

Le paiement de la taxe foncière approche. Le Revenu fait le point. (© Phovoir)

La date limite de paiement est fixée cette année au 15 octobre. Il ne vous reste donc plus que quelques jours pour réduire la facture. Première étape : comprendre le fonctionnement de l'impôt.

La date limite pour payer votre taxe foncière approche. Vous avez jusqu’au 15 octobre 2021 pour régler cet impôt, avec un bonus de cinq jours si vous payez par voie dématérialisée.

Alors que nous assistons à la disparition progressive de la taxe d’habitation, la taxe foncière tend à augmenter, car les collectivités locales cherchent à compenser le manque à gagner.

Pire, la révision des valeurs locatives, qui sert de base au calcul de l'impôt, laisse présager de nouvelles hausses! Ce qu'il faut savoir sur cette taxe et comment en alléger le fardeau.

Qui la paie ?

Cette taxe, qui finance les communes et les collectivités locales, touche tous les propriétaires de bien immobilier (résidence principale, résidence secondaire, immobilier locatif, parking, local commercial, etc.). Même les péniches transformées en habitation y sont soumises. Seuls les caravanes et baraquements mobiles en sont exonérés, à condition de ne pas être fixés par des attaches de maçonnerie.

C’est votre situation au premier janvier de l’année qui compte. Si vous vendez le bien en cours d’année, vous restez aux yeux du fisc redevable de la taxe foncière sur l’année entière.

Comment est-elle calculée ?

La taxe foncière est calculée par le fisc chaque année à partir des taux votés par les collectivités territoriales (communes, intercommunalités et départements) indiqués sur votre avis