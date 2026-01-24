 Aller au contenu principal
La Syrie prolonge de 15 jours le cessez-le-feu avec les forces kurdes
information fournie par Reuters 24/01/2026 à 22:14

Entrée en vigueur à 20h00 GMT du nouvel accord de cessez-le-feu

La trêve vise à faciliter le transfert des détenus de l'EI vers l'Irak

Reprise d'une grande partie du pays par les forces syriennes

par Orhan Qereman et Khalil Ashawi

Le cessez-le-feu de quatre jours entre le gouvernement syrien et les forces kurdes, qui a expiré samedi soir, a été prolongé de 15 jours, ont annoncé les deux parties, offrant ainsi un répit dans un contexte de tensions croissantes.

Au cours des deux dernières semaines, les troupes gouvernementales ont repris aux Forces démocratiques syriennes (FDS), bras armé des Kurdes, des pans entiers du territoire du nord et de l'est du pays, permettant ainsi au nouvel homme fort de Damas, Ahmed al-Charaa, de consolider son pouvoir.

Les forces d'Ahmed al-Charaa se rapprochaient des derniers bastions des FDS en début de semaine lorsqu'il a brusquement annoncé un cessez-le-feu, leur donnant jusqu'à samedi soir pour déposer les armes et proposer un plan d'intégration à l'armée syrienne - ou pour reprendre les combats.

Plus tôt dans la journée de samedi, un responsable syrien avait déclaré que les FDS n'avaient pas répondu aux tentatives de contact du gouvernement, tandis que les FDS accusaient le gouvernement de s'orienter vers une escalade de "manière systématique" par le biais de renforcements militaires.

Environ une heure avant minuit, le ministère syrien de la défense a cependant annoncé que ses forces cesseraient leurs opérations militaires pendant 15 jours supplémentaires afin de soutenir une opération américaine en cours visant à transférer les détenus du groupe Etat islamique de la Syrie vers l'Irak.

Les FDS ont déclaré dans un communiqué que l'accord avait été conclu grâce à une médiation internationale, "tandis que le dialogue avec Damas se poursuit".

Le nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur à 23 heures (20h00 GMT), a indiqué le ministère dans un communiqué.

(Reportage Orhan Qereman à Qamishli, Khalil Ashawi et Mahmoud Hasano à Deir al-Zor; avec la contribution de Laila Bassam à Beyrouth, Ece Toksabay à Ankara et Menna Alaa El-Din au Caire; rédigé par Maya Gebeily, Jonathan Spicer et Hatem Maher; version française Claude Chendjou)

Proche orient
Etats-Unis / Iran
Syrie
