La Syrie dément un "incident sécuritaire" ayant visé Chareh la semaine dernière

Le président syrien Ahmad al-Chareh, le 6 décembre 2025 à Doha, au Qatar ( AFP / Mahmud HAMS )

Les autorités syriennes ont démenti lundi que le président Ahmad al-Chareh ait été "visé par un incident sécuritaire", deux sources affirmant de leur côté à l'AFP qu'une fusillade s'est produite le 30 décembre au palais présidentiel à Damas.

Depuis la semaine dernière, des informations circulent sur les réseaux sociaux sur des tirs qui se seraient produits au palais présidentiel.

Alors que le président n'était pas apparu en public depuis plusieurs jours, une vidéo publiée en ligne lundi soir le montre faisant des achats dans un magasin de Damas avec les nouveaux billets syriens, entrés en circulation le 1er janvier.

"Certaines plateformes ont relayé des informations totalement infondées prétendant qu'un incident sécuritaire aurait visé le président syrien ainsi qu'un certain nombre de personnalités dirigeantes", a affirmé le porte-parole du ministère de l'Intérieur sur X.

"Nous affirmons de manière catégorique que ces allégations sont entièrement fausses", a ajouté Noureddine al-Baba.

Selon un diplomate d'un pays soutenant le nouveau pouvoir islamiste syrien, qui a requis l'anonymat, une fusillade a eu lieu le 30 décembre au soir au palais.

Le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), Rami Abdel Rahman, a confirmé à l'AFP "une fusillade d'une douzaine de minutes dans le palais" le 30 décembre au soir, qui a fait "des blessés".

Selon le directeur de cette ONG basée au Royaume-Uni mais qui dispose d'un large réseau de sources en Syrie, l'incident était dû à "une dispute interne" entre personnes présentes au palais et n'était pas dirigé contre le président Chareh.

La dernière apparition publique du dirigeant syrien remontait au 29 décembre, date à laquelle il a révélé les nouveaux billets de banque ne portant plus l'effigie de Bachar al-Assad. Mais ses apparitions publiques ne sont pas régulières.