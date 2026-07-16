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La Syrie déjoue une tentative de contrebande d'armes destinées au Hezbollah-SANA
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 11:09

Les autorités syriennes ont déjoué une tentative de contrebande d'un stock d'armes sophistiquées et de missiles en provenance d'Irak, rapporte jeudi l'agence de presse officielle syrienne SANA, citant une source du ministère de l'Intérieur.

Selon la source citée par SANA, les premières constatations indiquent que ces armes étaient destinées à la milice libanaise du Hezbollah, ancien allié de Bachar al Assad combattu durant des années par les ex-rebelles islamistes qui dirigent aujourd’hui la Syrie.

Le président américain Donald Trump a déclaré en juin qu’il s’était entretenu avec le président syrien Ahmed al Charaa au sujet de la lutte contre le Hezbollah.

Au début du mois, le ministre syrien des Affaires étrangères, Assaad al Chaibani, a déclaré lors d'une visite à Beyrouth que la Syrie était disposée à rencontrer le Hezbollah "si les intérêts l'exigent".

En revanche, le bureau du président libanais Joseph Aoun a indiqué qu'Ahmed al Charaa lui avait assuré que la Syrie n'interférerait pas dans les affaires intérieures du Liban.

(Rédigé par Ahmed Elimam ; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

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