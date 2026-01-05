 Aller au contenu principal
La Suisse gèle les avoirs de Maduro après sa capture par les USA
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 17:25

(Actualisé avec le nombre de personnes concernées par le gel)

ZURICH, 5 janvier - La Suisse a décidé lundi de bloquer avec effet immédiat les éventuels avoirs en Suisse de Nicolas Maduro et d’autres personnes qui lui sont liées, après la capture du président vénézuélien par les forces spéciales américaines dans la nuit de vendredi à samedi et sa détention aux États-Unis.

Le Conseil fédéral, organe exécutif de la Confédération suisse, déclare dans un communiqué vouloir s’assurer que d’éventuels actifs acquis de manière illicite ne puissent pas quitter le pays.

Un porte-parole du ministère suisse des Affaires étrangères a indiqué que l’ordonnance concernait 37 personnes et que le ministère ne pouvait fournir aucun détail sur la valeur des avoirs en question.

La mesure, qui ne concerne aucun membre du gouvernement vénézuélien en place, vient compléter les sanctions déjà en vigueur et applicables depuis 2018, selon le communiqué.

"Si des procédures judiciaires ultérieures viennent à révéler que ces fonds sont d’origine illégale, la Suisse veillera à ce qu’ils soient restitués au profit de la population vénézuélienne."

Nicolas Maduro, qui était au pouvoir au Venezuela depuis mars 2013 à la faveur d'élections entachées de fraude, doit comparaître lundi avec son épouse devant un juge fédéral à New York. Le dirigeant est notamment accusé de "narcoterrorisme".

La Confédération suisse indique suivre de près la situation "instable" au Venezuela et précise que plusieurs scénarios sont envisageables dans les jours et les semaines à venir, tout en rappelant qu'elle a appelé à la désescalade et au respect du droit international et de l’intégrité territoriale.

"La Suisse a également proposé à plusieurs reprises ses bons offices à toutes les parties et s’est efforcée de trouver une solution pacifique à la situation", selon le communiqué.

La mesure a été prise en application de la loi suisse sur les personnes politiquement exposées à l’étranger, à titre préventif, ajoute le communiqué.

(Rédigé par Kirsti Knolle, John Revill et Oliver Hirt, version française Elizaveta Zhuravleva, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Venezuela
    En décryptage la suisse va détourner l’argent de Maduro. De plus elle n’a aucun droit légitime vu que les USA ont enlevé un président par la force condamnée par l’ONU . Cette planète devient bargeot vivement que les chinois imposent leur politique et achève les USA comme ça les gens se rendront compte de ce que c’est que la democratie

