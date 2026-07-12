La Suisse a donné du « fil à retordre » à l'Argentine selon Scaloni

Comme un air de 2022. Victorieuse d’une solide Suisse, l’Argentine s’est fait peur dans son quart de finale en étant poussée jusqu’en prolongation par la Nati , avant de finalement s’imposer 3 à 1 au terme des 120 minutes. Une performance qu’a salué Lionel Scaloni en conférence de presse d’après-match.

L’Argentine sait souffrir

« Aujourd’hui, la réalité c’est que nous avons souffert. C’est une équipe qui nous a bien étudié, forte physiquement, elle nous a donné du fil à retordre. Je reconnais que nous n’avons pas toujours été rendez-vous sur ce match. Il faut féliciter l’équipe adverse qui a déployé de grands efforts », a reconnu Scaloni. Le sélectionneur de l’Albiceleste a toutefois également pointé les manquements de son équipe durant la rencontre : « Nous avons prouvé que contre un adversaire supérieur, nous avons continué à nous battre avec nos qualités, nous avons tout tenté mais il est évident que nous devons nous améliorer ». …

LB pour SOFOOT.com