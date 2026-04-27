Thomas Meunier veut jouer en attaque

Un poste qui ne fait pas rêver. « Moi, ça me flingue d’être arrière-droit. Ça me répugne », s’amusait Thomas Meunier pour Ligue 1+ après la victoire du LOSC sur le terrain du Paris FC. Initialement, il n’était pas prédestiné à jouer derrière. Lancé en pro au Club Bruges, le natif de Sainte-Ode évoluait devant. Ce sont Georges Leekens puis Juan Carlos Garrido qui l’ont forcé à jouer plus bas.

« On avait des problèmes avec nos latéraux, et lors d’un match de Ligue Europa contre Maritimo […], j’ai mis Thomas à droite. Il n’était pas forcément à l’aise d’entrée, mais il avait été pas mal. On avait perdu 1-0 (2-1 en réalité, NDLR), mais on a tout de suite senti qu’il avait les qualités pour évoluer à ce poste », racontait Garrido pour So Foot. « Back droit », voilà le poste qui enverra le Belge au Paris Saint-Germain, à Dortmund puis à Trabzon avant d’arriver à Lille. …

EA pour SOFOOT.com