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Le groupe du Bayern pour le déplacement à Paris est connu
information fournie par So Foot 27/04/2026 à 17:14

Le groupe du Bayern pour le déplacement à Paris est connu

Le groupe du Bayern pour le déplacement à Paris est connu

Le Bayern a publié, ce lundi, la liste des joueurs qui feront le déplacement à Paris dans le cadre de la demi-finale aller de la Ligue des champions face au PSG (mardi, 21 heures). Vingt joueurs ont été convoqués par Vincent Kompany, dont Manuel Neuer et Joshua Kimmich, les cadres de l’équipe. Le trio offensif composé de Harry Kane, de Luis Díaz et du Français Michael Olise est au grand complet. Dayot Upamecano, l’autre tricolore du Bayern, tiendra son rang et accompagnera son entraîneur en conférence de presse lundi soir, à partir de 19h30.

⭐️ 𝑨𝒖𝒇 𝒏𝒂𝒄𝒉 𝑷𝒂𝒓𝒊𝒔! 🔴⚪️ Mit diesem Kader reisen wir zum Halbfinal-Hinspiel! 🔥 pic.twitter.com/LyQvgXp7VK…

CT pour SOFOOT.com

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