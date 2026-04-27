Un ancien joueur formé à l'OM valide la panenka d'Elye Wahi

Elye Wahi n’est plus le seul ex qui va faire enrager les supporters de l’OM. Déjà piqués par Bamba Dieng la semaine dernière (2-0 pour Lorient), les Marseillais ont encore vu le passé les rattraper ce dimanche soir à la 88 e minute , lorsqu’Elye Wahi a imité à la perfection Zinédine Zidane et sa panenka, en égalisant en toute fin de match (1-1).

Les minots valident la panenka

Sous la publication Instagram de l’avant-centre niçois, Niels Nkounkou , prêté par l’Eintracht Francfort au Torino FC cette saison, et formé à l’OM, a fait comprendre qu’il n’était pas mécontent de ce dénouement : « Merci mon frère » , accompagné d’un cœur et d’un émoji glagla. Robinio Vaz , parti cet hiver à l’AS Roma, a, lui aussi, liké la publication du joueur prêté par Francfort sur la Côte d’Azur.…

EM pour SOFOOT.com