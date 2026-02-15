 Aller au contenu principal
Plus d'un an après un arrêt cardiaque en plein match, ce joueur fait son grand retour
information fournie par So Foot 15/02/2026 à 11:24

Un magnifique retour. Plus d’un an après son arrêt cardiaque en plein match sous le maillot de la Fiorentina, Edoardo Bove a retrouvé le chemin des terrains . Recruté par Watford lors du mercato d’hiver, l’Italien est entré pour quelques minutes en fin de match face à Preston North End, ce samedi (2-2). « Je suis vraiment reconnaissant envers le staff et le club, qui m’ont offert cette opportunité. Je suis vraiment heureux d’être ici » , a-t-il confié aux médias du club après la rencontre.

Sport
