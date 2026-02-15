Plus d'un an après un arrêt cardiaque en plein match, ce joueur fait son grand retour

Un magnifique retour. Plus d’un an après son arrêt cardiaque en plein match sous le maillot de la Fiorentina, Edoardo Bove a retrouvé le chemin des terrains . Recruté par Watford lors du mercato d’hiver, l’Italien est entré pour quelques minutes en fin de match face à Preston North End, ce samedi (2-2). « Je suis vraiment reconnaissant envers le staff et le club, qui m’ont offert cette opportunité. Je suis vraiment heureux d’être ici » , a-t-il confié aux médias du club après la rencontre.

TB pour SOFOOT.com