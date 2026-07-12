La sortie raciste d’un ancien Premier ministre espagnol avant France-Espagne

A-t-on assisté à davantage de matchs ou de dérapages médiatiques racistes pendant cette Coupe du monde ? La question se pose, et c’est d’autant plus gênant lorsqu’un ancien homme d’État est concerné. Dans une tribune intitulée « Aujourd’hui, l’heure de la revanche est arrivée », publiée par le journal catholique El Debate après la victoire de l’Espagne face à la Belgique (2-1), l’ancien Premier ministre espagnol (2011-2018) Mariano Rajoy a livré une remarque bien dégueulasse à l’égard des Bleus .

Après avoir salué le niveau des joueurs de Didier Deschamps, l’ancien dirigeant du Parti populaire a écrit ceci : « La France dispose également d’un effectif de très haut niveau. Cela dit, sans Français. Et elle joue très bien. Ce sera un adversaire redoutable. » Une sortie qui reprend, une fois de plus, ce vieux discours identitaire et dépassé consistant à ramener les joueurs de l’équipe de France à leurs origines.…

FL pour SOFOOT.com