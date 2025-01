information fournie par So Foot • 29/01/2025 à 09:44

La solution ingénieuse d’un club allemand pour survivre financièrement

De plus en plus créatifs, ces Allemands.

Comme c’est le cas de beaucoup de clubs de football dans les divisions inférieures, la situation financière du FC Rot-Weiss Erfurt est critique . Ce club de quatrième division allemande a cependant peut-être trouvé une solution pour renflouer ses caisses. Selon le quotidien Bild , la direction du club a mis en place un système permettant à tout le monde d’acheter une minute, ou plus, de spots publicitaires . Ainsi, chaque supporter, pour 99 euros, et chaque entreprise, pour 224,91 euros, peut acheter une minute et être affiché sur les panneaux de sponsors pendant le match.…

RA pour SOFOOT.com