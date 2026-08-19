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La soeur du dictateur nord-coréen pas au fait d'une communication entre son frère et Donald Trump
information fournie par Reuters 19/08/2026 à 15:50
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Kim Yo Jong, sœur du dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a déclaré mercredi ne pas être informée d'une communication récente entre son frère et le président américain Donald Trump, tout en disant que la relation entre les deux hommes était "vraiment excellente".

Dans un communiqué publié par l'agence de presse officielle KCNA, elle estime que la "politique hostile" des États-Unis à l'égard de la Corée du Nord n'avait pas changé, malgré la décision du Donald Trump de réduire considérablement la participation américaine aux exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud.

Plus tôt dans la journée, Washington et Séoul avaient dit qu'ils allaient écourter leurs exercices militaires conjoints annuels et réduire leur ampleur.

Cette annonce intervient après que Donald Trump a demandé dimanche au Pentagone de réduire de manière significative les exercices militaires conjoints avec la Corée du Sud, mettant en avant sa "très bonne relation" avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.

(Heejin Kim, Version française Benoit Van Overstraeten)

Donald Trump
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