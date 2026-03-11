La société russe Rosatom évacue de nouveaux membres de son personnel d'Iran et indique qu'il en reste environ 450

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'entreprise nucléaire russe Rosatom continue d'évacuer son personnel d'Iran en raison des attaques américano-israéliennes contre ce pays, mais environ 450 de ses employés restent à la centrale nucléaire de Bushehr, a déclaré le directeur de l'entreprise mercredi.

Alexei Likhachev, chef de Rosatom, a déclaré que 150 autres employés avaient quitté Bushehr dans la nuit, traversé la frontière avec l'Arménie voisine et étaient maintenant en route vers la Russie.

Bushehr, construite par la Russie, est la seule centrale nucléaire opérationnelle en Iran. Rosatom y construit deux unités supplémentaires, mais M. Likhachev a déclaré la semaine dernière que les travaux de construction avaient été interrompus .

Lundi, il a déclaré que la situation autour de Bushehr restait tendue, mais qu'il n'y avait pas eu d'attaques sur la centrale ou sur le chantier.