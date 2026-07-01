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La SNCF se "prépare à faire face" aux départs en vacances malgré les fortes chaleurs
information fournie par AFP 01/07/2026 à 08:54

Des passagers à la Gare du Nord, à Paris, le 22 juin 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Des passagers à la Gare du Nord, à Paris, le 22 juin 2026 ( AFP / JOEL SAGET )

Jean Castex a assuré mercredi matin que la SNCF se "préparait à faire face" à l'afflux de voyageurs dès vendredi pour les grandes vacances, sans pouvoir "garantir que tout va marcher très bien à 100%" en situation de canicule.

"On a dû annuler préventivement cette semaine des rames pour les préparer, pour vérifier que tout marche bien et qu'elles soient pleinement opérationnelles à partir de vendredi", a indiqué le PDG de la SNCF sur France Inter.

Pour la SNCF, les grands départs sont concentrés surtout le vendredi 3 juillet et le vendredi 10 juillet.

Les équipes travaillent "au maximum", a-t-il assuré, évoquant "nos ateliers de maintenance, la surveillance de la voie, la surveillance des caténaires", où des cheminots "travaillent la nuit, en situation de chaleur intense pour que nous puissions donner le maximum".

"Il doit y avoir quelques ajustements ici ou là mais nous nous préparons à faire face le plus normalement possible", a affirmé Jean Castex.

Toutefois, "je ne peux pas garantir que tout va marcher très bien à 100%", a-t-il nuancé. "Il faut aussi bien dire une évidence : en situation tout à fait exceptionnelle, on ne peut pas attendre un service complètement normal".

La France s'apprête à vivre à partir de la fin de semaine un nouvel épisode caniculaire, selon les prévisions de Météo-France alors que le précédent, qui s'est étendu sur deux semaines, a mis à mal les infrastructures de transport, en particulier le ferroviaire.

Avec la hausse des températures, le métal des rails se dilate et les caténaires - les fils électriques courant le long des voies pour alimenter les trains - ont tendance à se détendre et certaines peuvent finir par être déchirées au passage des trains, ce qui coupe immédiatement l'alimentation électrique et la climatisation, comme cela a été le cas près de la gare de l'Est le 18 juin.

Une passagère de train à la gare de Quimper, (Finistère), le 9 juin 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Une passagère de train à la gare de Quimper, (Finistère), le 9 juin 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

En conséquence, plusieurs trains sont tombés en panne, entraînant une coupure de la climatisation alors que des passagers restaient bloqués à l'intérieur des rames.

Selon un bilan de la SNCF communiqué jeudi, près de 10% des trains ont été annulés à cause de la canicule.

"La semaine dernière, on a accueilli 2,7 millions de voyageurs sur les lignes SNCF, ceux qui ont été affectés par un grave problème, plus de 3 heures de retard (...) c'est 33.000, ça fait 1,2%", a expliqué Jean Castex, reconnaissant que c'est "toujours beaucoup trop".

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