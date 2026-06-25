La série incroyable du Brésil en poules à la Coupe du monde
Les rois du football jusqu’au bout. Forts de leur joli succès sur l’Écosse (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, les Brésiliens ont fini leader du groupe C devant le Maroc grâce à une meilleure différence de buts (+6 pour la Seleção contre +3 pour les Lions de l’Atlas). De quoi faire perdurer une série royale et incroyable .
Quatre décennies de domination… des poules
Depuis le Mondial 1982 en Espagne, le Brésil a tout simplement toujours terminé en tête de sa poule à chaque Coupe du monde. Évidemment, personne ne fait mieux sur la période.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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