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La série incroyable du Brésil en poules à la Coupe du monde
information fournie par So Foot 25/06/2026 à 12:34

La série incroyable du Brésil en poules à la Coupe du monde

La série incroyable du Brésil en poules à la Coupe du monde

Les rois du football jusqu’au bout. Forts de leur joli succès sur l’Écosse (3-0) dans la nuit de mercredi à jeudi, les Brésiliens ont fini leader du groupe C devant le Maroc grâce à une meilleure différence de buts (+6 pour la Seleção contre +3 pour les Lions de l’Atlas). De quoi faire perdurer une série royale et incroyable .

Quatre décennies de domination… des poules

Depuis le Mondial 1982 en Espagne, le Brésil a tout simplement toujours terminé en tête de sa poule à chaque Coupe du monde. Évidemment, personne ne fait mieux sur la période.…

VM pour SOFOOT.com

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