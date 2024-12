La sentence est irrévocable pour les lecteurs de sofoot.com : Pep Guardiola est finito

« Josep Guardiola est-il finito ? »

À cette question qui aurait pu être posée au bac de philo, les chauves de l’espace commentaires ont scintillé en masse. Le « Non » l’emporte avec plus de 73 %. Une solidarité émouvante. Merci à Éric et Henry pour avoir créé des milliers de comptes afin de soutenir le Chauvistan. Vous avez été plus gentils qu’avec Kylian.…

MJ pour SOFOOT.com