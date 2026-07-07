La sénatrice paraguayenne exige des excuses à Kylian Mbappé
Heureusement que le ridicule ne tue pas. Après avoir proféré des saillies racistes à l’encontre de Kylian Mbappé ce lundi, la sénatrice paraguayenne, Celeste Amarilla en a rajouté une couche après la réponse du capitaine des Bleus.
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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