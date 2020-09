« La sécurité est le point noir du macronisme »

Ensauvagement. Il aura suffi d'un mot au détour d'une interview pour rouvrir la boîte de Pandore et relancer des polémiques que l'on pensait éteintes. Le 24 juillet, le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin expliquait au Figaro qu'il fallait « stopper l'ensauvagement d'une partie de la société », suscitant une poussée d'indignation, le terme étant fort utilisé par l'extrême droite... Par réflexe quasi pavlovien, la classe politique s'est affrontée autour du clivage que l'on croyait éteint entre « insécurité » et « sentiment d'insécurité ». Mais qu'en pensent les Français ? C'est ce qu'a voulu savoir le cabinet d'informations juridiques Avostart en missionnant l'Ifop sur cette question. Deux enseignements ressortent de cette étude : les Français ne semblent pas plus choqués par l'emploi du terme « ensauvagement » qu'ils ne l'avaient été par le terme de « sauvageons » employé par Jean-Pierre Chevènement en 1999. Et au-delà de ce constat, les Français semblent se désintéresser des querelles sémantiques qui occupent les plateaux de télévision et portent un jugement très dur sur le bilan d'Emmanuel Macron en matière de sécurité. Nous avons interviewé François Kraus, directeur du pôle Politique/Actualité à l'Ifop.

Le Point : L'insécurité est-elle en train de devenir le premier sujet de

