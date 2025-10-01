La section féminine du Montpellier HSC a trouvé un repreneur

Les encombrants sont passés à Montpellier.

Ce mercredi, le club de Montpellier HSC a annoncé le rachat de sa section féminine par le groupe Crux Football . Désireux de vendre la section féminine depuis quelques mois pour des raisons économiques, Laurent Nicollin est enfin parvenu à son but. Pionnier dans le football féminin français, le MHSC voit donc sa section double championne de France et triple vainqueur de la Coupe de France, prendre ses distance et une nouvelle appellation : Montpellier HSC Féminines .…

KM pour SOFOOT.com