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La Seconde Ligue se jouera avec onze clubs
information fournie par So Foot 21/07/2026 à 12:29

La Seconde Ligue se jouera avec onze clubs

La Seconde Ligue se jouera avec onze clubs

Onze, c’est pour faire une équipe, pas un Championnat. La DNCG ayant terminé d’examiner les finances des clubs français (de repêcher Lens et de liquider Dijon, par exemple), les calendriers d’Arkema Première Ligue et de Seconde Ligue sont désormais officiels. Après l’exclusion des Dijonnaises des compétitions nationales et le repêchage des Lensoises en Première Ligue, la deuxième division féminine a longtemps cherché un douzième pensionnaire. En vain.

En effet, puisque Rodez a refusé son maintien et que Caen, qui pouvait monter depuis la troisième division, a refusé sa promotion, la Seconde Ligue se jouera avec onze équipes . Une formation sera donc sans match chaque week-end. La deuxième division reprend le 6 septembre prochain et se termine le week-end du 9 mai, au terme des 22 journées.…

UL pour SOFOOT.com

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