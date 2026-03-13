La SEC fait état de progrès en vue d'un règlement avec Bill Hwang d'Archegos

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La Commission américaine des opérations de bourse (SEC) a déclaré avoir fait des "progrès substantiels" dans le règlement de son litige civil contre le fondateur **condamné** d'Archegos Capital Management, Bill Hwang, et d'autres défendeurs concernant l'effondrement, en mars 2021, du family office qui gérait autrefois 36 milliards de dollars.

Dans une lettre déposée conjointement avec les avocats de la défense au tribunal fédéral de Manhattan vendredi, la SEC a déclaré avoir eu des discussions "très productives" avec Hwang, l'ancien directeur financier d'Archegos **condamné** Patrick Halligan et Archegos elle-même, et espère résoudre les questions en suspens dans un avenir proche.

La SEC a également déclaré que son personnel avait donné son accord de principe pour régler les plaintes contre l'ancien directeur des risques d'Archegos, Scott Becker, et l'ancien trader en chef, William Tomita, qui ont tous deux témoigné contre Hwang et Halligan lors de leur procès pénal.

Les avocats des **défendeurs** n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

L'effondrement d'Archegos est dû à l'utilisation par **Hwang** de contrats financiers connus sous le nom de "swaps de rendement total" pour effectuer des paris importants et concentrés sur des actions du secteur des médias et de la technologie.

Il n'a pas été en mesure de répondre aux appels de marge sur les dizaines de milliards de dollars de prêts qu'il avait obtenus auprès des banques pour constituer une exposition aux actions estimée à 160 milliards de dollars. Hwang et Halligan ont été reconnus coupables de fraude en juillet 2024, puis condamnés respectivement à 18 ans et huit ans de prison. Tous deux ont fait appel et sont libres sous caution.

La SEC a demandé au juge chargé de l'affaire civile de fixer au 13 mai la date limite pour une nouvelle mise à jour.