information fournie par So Foot • 03/02/2025 à 13:50

La saison de cette équipe allemande défie toute logique !

Fragile à la maison, imprenable à l’extérieur.

Magdebourg est en train de réaliser une saison insolite en D2 allemande. Après 20 journées, le club saxon connu pour avoir gagné une coupe d’Europe surprise dans les années 70 est plus que jamais dans la course pour la montée en Bundesliga, avec une troisième place, à deux petits points du leader Cologne. En apparence, rien de très particulier. Mais regarder leurs résultats de plus près donne une toute autre saveur à leur saison. Magdebourg réalise pour l’instant l’exploit d’être sur le podium… sans avoir gagné un seul match à domicile ! …

TJ pour SOFOOT.com