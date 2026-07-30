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La Russie tire des missiles contre l'Ukraine, la Pologne déploie des chasseurs par précaution
information fournie par Reuters 30/07/2026 à 05:10
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Au moins une personne a été tuée dans la capitale ukrainienne Kyiv lors d'une attaque de missiles balistiques de la Russie dans la nuit de mercredi à jeudi, ont dit les autorités locales, tandis que la Pologne voisine a déployé par précaution des avions de chasse pour sécuriser son espace aérien.

Les sirènes d'alerte ont retenti dans la nuit dans une grande partie de l'Ukraine, et notamment à Kyiv, où plusieurs explosions ont été entendues.

Via la messagerie Telegram, le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a déclaré que plusieurs sites non-résidentiels ont été incendiés.

A Lviv, dans l'ouest du pays, à proximité de la frontière avec la Pologne, des missiles russes ont endommagé deux immeubles résidentiels et blessé six personnes, ont dit des représentants locaux.

Un peu plus tôt, dans son allocution vidéo quotidienne, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait prévenu que Moscou pourrait lancer une attaque massive.

L'armée polonaise a fait savoir en parallèle, durant la nuit, qu'elle avait déployé par précaution des avions de chasse pour protéger son espace aérien en raison des attaques menées par la Russie. "Les systèmes terrestres de défense aérienne et les systèmes de reconnaissance radar sont prêts", a-t-elle ajouté sur le réseau social X.

En Russie, à Penza, dans l'ouest du pays, un entrepôt de l'entreprise de commerce en ligne Wildberries a pris feu à la suite d'une attaque ukrainienne au drone, a déclaré le gouverneur régional Oleg Melnichenko sur Telegram.

Une personne a été blessée tandis qu'environ 200 ont été évacuées du site, a-t-il ajouté.

La veille, un autre site de Wildberries, dans le centre de la Russie, avait été évacué, alors que l'entreprise est devenue une cible fréquente des attaques lancées par Kyiv.

(Jekaterīna Golubkova et Oleksandr Kozhukhar; version française Jean Terzian)

Guerre en Ukraine
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