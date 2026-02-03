La Russie prête à une "nouvelle réalité" sans limitation des armes nucléaires-Riabkov

par Guy Faulconbridge

La Russie est prête pour une "nouvelle réalité" dans laquelle les armes nucléaires stratégiques ne seraient plus limitées, a déclaré mardi le vice-ministre russe des Affaires étrangères alors que le traité russo-américain "New Start" expire le 5 février.

Le traité "New Start", qui succédait au traité "Star I" de 1991, avait été négocié et signé en 2010 par le président américain Barack Obama et le président russe Dmitri Medvedev, avant d'entrer en vigueur en février 2011.

Il plafonne le nombre d'ogives nucléaires stratégiques que les États-Unis et la Russie, principaux détenteurs de l'arsenal nucléaire mondial, peuvent déployer (1.550) ainsi que le nombre de vecteurs - missiles, bombardiers, sous-marins (700).

Le président russe, Vladimir Poutine, a annoncé en 2023 que Moscou suspendait sa participation au traité, sans toutefois s'en retirer formellement, exigeant que Washington mette fin à son soutien à l'Ukraine et demandant un accord multilatéral qui inclurait la France et la Grande-Bretagne.

Son homologue américain Donald Trump avait indiqué son souhait en janvier de laisser le traité expirer. Il n'a pas donné suite à une proposition russe de respecter encore un an les dispositions du traité afin de laisser le temps aux deux parties de déterminer la marche à suivre après l'expiration du pacte.

A ce jour, les discussions sur ce sujet sont donc au point mort.

"C'est un nouveau moment, une nouvelle réalité (...). Nous sommes prêts pour cela", a déclaré Sergueï Riabkov, chargé de superviser la question du contrôle des armes, en marge d'un déplacement à Pékin.

"L'absence de réponse est aussi une réponse", a-t-il ajouté, dans des propos rapportés par l'agence de presse russe Tass.

Si l'actuel traité n'est pas prorogé ou remplacé par un autre, les experts en sécurité redoutent que cette situation alimente une nouvelle course aux armements dans un contexte de vives tensions internationales, en raison notamment du conflit en Ukraine.

Barack Obama a appelé le Congrès américain à intervenir.

"Si le Congrès n'agit pas, le dernier traité de contrôle des armements entre les Etats-Unis et la Russie va expirer", a-t-il écrit sur X.

"Cela réduirait à néant des décennies de diplomatie et pourrait déclencher une nouvelle course aux armements qui rendrait le monde moins sûr."

