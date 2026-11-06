La Russie mène des frappes dans plusieurs régions d'Ukraine, le bilan s'alourdit encore à Zaporijjia

(Actualisé avec détails, contexte à partir du §4)

L'armée russe a mené des frappes dans plusieurs régions d'Ukraine contre des cibles utilisés à des fins militaires, a dit vendredi le ministère russe de la Défense.

Une installation de batteries de stockage d'énergie a été visée dans la région de Kyiv et un navire cargo a été frappé dans le port d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, a indiqué le ministère.

Les agences de presse russes, citant le ministère de la Défense, avaient rapporté plus tôt que des bombardements avaient visé une centrale électrique située près de la ville de Soumy et une unité militaire dans la région de Zaporijjia.

Selon le vice-ministre ukrainien de l'Énergie, Artem Nekrasov, les attaques russes contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont provoqué dans sept régions ukrainiennes de nouvelles coupures d'électricité dans la nuit et vendredi matin.

Les régions touchées sont Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Jytomyr, Zaporijjia, Kyiv, Kharkiv et Tchernihiv.

"La situation reste particulièrement difficile dans la région de la capitale", a précisé le ministre, ajoutant que les équipes des services publics devaient encore imposer des restrictions sur le réseau en raison de dégâts importants.

Les autorités ukrainiennes ont par ailleurs fait savoir vendredi que le bilan du bombardement mené lundi par la Russie contre un centre de distribution d'aide humanitaire près de Zaporijjia s'était encore alourdi, passant à 53 morts.

Il s'agit selon le gouverneur régional par intérim, Mykhailo Semikin, d'une des attaques les plus meurtrières contre des civils cette année.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo et Lina Golovnya version française Camille Raynaud et Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)